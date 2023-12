O guarda-redes Bernardo Paçó (23 anos) e o ala Lúcio Rocha (19 anos) foram esta terça-feira convocados pela primeira vez para a seleção nacional de futsal, com vista aos últimos jogos na Ronda de Elite do apuramento para o Mundial de 2024.

O guardião do Sporting é irmão gémeo do também leão Tomás Paçó, igualmente chamado pelo selecionador Jorge Braz. Por sua vez, Lúcio Rocha, do Benfica, estreia-se depois de arrecadar o prémio de melhor jogador do Europeu de sub-19, que Portugal venceu.

A seleção portuguesa, atual campeã mundial e bicampeã europeia, vai defrontar a Finlândia, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, a 15 de dezembro, pelas 19h30. Na semana seguinte, a 20 de dezembro, os comandados de Jorge Braz visitam a Geórgia, em Tbilissi.

Para garantir a liderança do Grupo E, e consequente apuramento direto para o Mundial, basta a Portugal um triunfo, uma vez que segue com 12 pontos, mais cinco do que a Finlândia, segunda classificada. No último posto do grupo está a Arménia, sem qualquer ponto.

Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para o play-off, de onde sairão os últimos dois qualificados europeus.

Lista de 16 convocados:

- Guarda-redes : Edu (El Pozo Múrcia [Espanha]), André Correia (Leões Porto Salvo) e Bernardo Paçó (Sporting)

- Fixos : João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona) e Tomás Paçó (Sporting)

- Fixo/Ala : Afonso (Benfica)

- Universal : Erick (FC Barcelona)

- Alas : Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Diogo Santos (Sporting), Tiago Brito (Sporting de Braga), Bruno Coelho (Benfica) e Lúcio Rocha (Benfica)