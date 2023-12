Os bilhetes para a receção da seleção portuguesa de futsal à Finlândia, a contar para a Ronda de Elite de acesso ao Mundial2024, estão esgotados, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, vai, assim, estar cheio, na próxima sexta-feira, pelas 19h30, para o jogo que pode carimbar a presença de Portugal na fase final do Mundial que vai decorrer no próximo ano no Uzbequistão.

Portugal comanda o Grupo E da Ronda de Elite com um total de 12 pontos, à frente da Finlândia (9 pontos), Geórgia (3) e Arménia (sem pontos).

Recordamos que os primeiros classificados de cada grupo garantem a qualificação direita, enquanto os quatro melhores segundos classificados seguem para um play-off que vai definir as duas últimas vagas.