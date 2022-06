O Sporting garantiu este domingo a presença na final do play-off do campeonato nacional de futsal após bater o Fundão por 5-2.



Depois de um triunfo no Fundão, os leões voltaram a ser superiores ao adversário e ganharam confortavelmente com dois golos de Cardinal, um golo de Esteban Guerrero, outro de Pauleta e um autogolo de Iury Bahia. Os golos do Fundão foram anotados por Felipe Leite e Nem.



O Sporting, campeão em título, fica agora à espera do vencedor do play-off entre Benfica e o Elétrico.