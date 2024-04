A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou, esta sexta-feira, a entrada do guarda-redes Bernardo Paçó na convocatória, em substituição do lesionado Edu Sousa, do El Pozo Múrcia.

Um dia depois de ter sido anunciada a convocatória da seleção de futsal, com vista os dois jogos particulares com a Eslovénia, Jorge Braz chama agora o jogador de 23 anos do Sporting, que até já tinha feito parte dos convocados nas duas últimas jornadas da ronda de elite de acesso ao Mundial 2024, com Finlândia e Geórgia, mas ainda não cumpriu qualquer internacionalização.

Portugal vai jogar vai defrontar a Eslovénia no Pavilhão Multiusos de Odivelas, nos dias 11 e 13 de abril, às 21h e 19h30, respetivamente, com vista à preparação do Mundial 2024.