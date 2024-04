A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, os convocados de Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, para os dois particulares com a Eslovénia, com especial destaque para a estreia do nome de Tiago Sousa, fixo do Sp. Braga, ele que já tinha 17 internacionalizações pelas seleções jovens.

Jorge Braz chamou também Miguel Ângelo (Fortitudo Pomezia), Silvestre Ferreira (Benfica) e Fábio Cecílio (Sp. Braga), que regressam aos convocados.

A seleção portuguesa vai jogar frente à Eslovénia no Pavilhão Multiusos de Odivelas, nos dias 11 e 13 de abril, às 21h e 19h30, respetivamente, com vista à preparação do Mundial 2024.

Eis a lista de convocados:

- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia) e André Correia (CR Leões Porto Salvo).

- Fixos: André Coelho (FC Barcelona), Tomás Paçó (Sporting) e Tiago Sousa (Sp. Braga).

- Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

- Universal: Erick (FC Barcelona).

- Alas: Diogo Santos (Sporting), Lúcio Rocha (Benfica), Silvestre Ferreira (Benfica), Tiago Brito (Sp.Braga), Miguel Ângelo (Fortitudo Pomezia) e Bruno Pinto (CR Leões Porto Salvo).

- Ala/Pivô: Fábio Cecílio (Sporting de Braga) e Kutchy (Benfica).

- Pivôs: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).