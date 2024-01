Taynan, jogador de futsal do Sporting, recorreu às redes sociais para pedir desculpas por ter protagonizado um momento polémico na final da Taça da Liga, mas admitiu que jogou com o regulamento.

«Eu amo este clube, errei? Sim. Mas foi por impulso, por querer vencer, dar o título aos meus, por todo o nosso trabalho! Mas o regulamento diz por si só, podemos mudar a regra? Concordo. Mas é isso, quero pedir desculpa a alguns, mas joguei com o regulamento e amo este desporto», referiu o cazaquistanês numa publicação nas redes sociais, que acabou por apagar.

De recordar que o jogador dos leões entrou em campo, na altura como suplente, e parou uma jogada de perigo do Benfica, a um minuto e meio do final, com o resultado de 3-2. As águas pediram a repetição do jogo.