A seleção portuguesa de futsal não perde um jogo oficial há sete anos e Jorge Braz, o selecionador nacional, quer manter esse nível de excelência.

Portugal está a meio da fase de apuramento para o próximo campeonato do mundo. Até agora soma três vitórias em três jogos e, depois de vencer na Arménia por 6-5, na passada semana, reencontra agora o mesmo adversário, na Póvoa de Varzim.

Jorge Braz espera «um jogo com um lado estratégico forte», com uma seleção da Arménia a tentar «gerir o tempo de jogo de acordo com o que for acontecendo».

O selecionador nacional, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol, considera que a equipa das quinas tem de ser fiel a si própria. «Temos de ser Portugal, temos de ser pressionantes, a condicionar e a termos iniciativa no processo defensivo, como gostamos. Mesmo sem bola, temos de condicionar esses espaços e provocar erros», afirmou.

Portugal segue isolado na liderança do Grupo E da Ronda de Elite, com nove pontos, mais três do que a Geórgia. Os vencedores de cada grupo apuram-se diretamente para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos classificados jogarão um play-off, de onde sairão os últimos dois qualificados da Europa.

Jorge Braz prefere simplificar as contas: «não gostamos de olhar para os outros. Olhar para nós e para o apuramento significa olhar para seis jogos e seis vitórias. São 18 pontos e essa á a nossa meta. Esta quarta-feira temos mais um jogo e queremos mais uma vitória», concluiu.

Eis a lista de convocados:



Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia), Cristiano Marques (RSC Anderlecht) e André Correia (CR Leões Porto Salvo);



Fixos: João Matos (Sporting CP), André Coelho (FC Barcelona) e Tomás Paçó (Sporting CP);



Fixo/Ala: Afonso (SL Benfica);



Universal: Erick (FC Barcelona);



Alas: Pany (Sporting CP), Pauleta (Sporting CP), Tiago Brito (SC Braga), Bruno Coelho (SL Benfica), Diogo Santos (Sporting CP) e Kutchy (SL Benfica);



Pivôs: Zicky (Sporting CP) e Neves (Sporting CP).