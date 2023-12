O internacional português Afonso Jesus assegurou esta segunda-feira que a seleção nacional de futsal está com motivação máxima para o jogo de quarta-feira com a Geórgia, mesmo já com a presença garantida no Mundial de 2024, no qual procurará revalidar o título.

«Acima de tudo, queremos continuar a consolidar o nosso processo. O nosso grande objetivo está alcançado, que era a qualificação direta, mas agora queremos fechar esta Ronda de Elite só com vitórias. Não vamos facilitar, nem vamos deixar de acelerar, o nosso compromisso é total desde o início», disse o fixo/ala do Benfica, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogador, de 25 anos, considerou que o orgulho de vestir a camisola de Portugal dá grande responsabilidade a toda a equipa: «Aquilo que nos tem destacado de outras seleções é a forma como trabalhamos diariamente. Isso acaba por se refletir nos resultados e nos bons desempenhos».

Depois de ter vencido a Finlândia por 5-0, na penúltima jornada de apuramento, a seleção portuguesa, que viajou no sábado, treinou esta segunda-feira pela segunda vez no Tbilisi Sports Palace, a dois dias de fechar a Ronda de Elite de acesso ao Mundial.

Só com vitórias até ao momento e com a qualificação garantida, Portugal procura chegar aos 18 pontos no Grupo E, frente a um adversário que soma três pontos, tal como a Arménia. A seleção lusa lidera grupo, com 15 pontos, mais seis do que a Finlândia, que ocupa o segundo lugar e vai disputar o play-off.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Mundial de 2024, enquanto os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, de onde sairão os últimos dois europeus apurados para o torneio, que se disputará no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 6 de outubro.

Portugal venceu a última edição do Campeonato do Mundo, em 2021, ao derrotar na final a Argentina, por 2-1, numa competição que decorreu na Lituânia.