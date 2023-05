Sporting, Benfica e Sp. Braga apuraram-se esta sexta-feira para as meias-finais do playoff do campeonato nacional de futsal.

O Sporting, depois de vencer em casa do Caxinas por 9-2, confirmou o apuramento com um triunfo em casa por 3-0, com golos de Guitta, Hugo Neves e Esteban Guerrero.

Já o Benfica também voltou a vencer a Quinta dos Lombos, mas teve de sofrer mais: os encarnados triunfaram no segundo jogo da eliminatória, por 5-3, mas só após prolongamento.

Bruno Cintra (6m e 39m), Rodriguinho, com um autogolo (37m), Ivan Chiskala (60m) e Rocha (60m) marcaram para as águias. Willian Carioca (19m) e 39m) e Murilo Duarte (21m) fizeram os golos da Quinta dos Lombos.

Também o Sp. Braga resolveu a série frente ao AD Fundão em dois jogos. Esta noite, em casa, os bracarenses triunfaram por 3-1.

Robinho (25m e 33m) e Allan Guilherme (39m) marcaram para a formação da casa, Thalles fez o golo do clube forasteiro.

Refira-se que Benfica e Sp. Braga defrontam-se nas «meias». O Sporting fica à espera de Elétrico ou Leões de Porto Salvo, série que vai a jogo três, na segunda-feira.