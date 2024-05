O Sporting está na final da liga portuguesa de futsal, após bater, esta quinta-feira, o Leões Porto Salvo, por 5-3.

Em decisões à melhor de três, os leões garantiram a final com a vitória no segundo jogo, depois de triunfarem no primeiro, em casa do adversário, por 4-3.

No Pavilhão João Rocha, a equipa de Nuno Dias garantiu a vitória nos minutos finais da partida, com Zicky Té (4m e 19m), Tomás Paçó (39m) e Henrique Rafagnin (40m e 40m) a escreveram o nome na lista de marcadores e a garantirem a reviravolta.

Do lado da equipa do Leões Porto Salvo, marcaram Hiroshi (15m), Bruno Pinto (26m) e Mamadú Ture (29m).

Evitando a negra, o Sporting segue para a final, à melhor de cinco, e vai esperar pelo vencedor do duelo entre Sp. Braga e Benfica. Os bracarenses trazem uma vantagem do primeiro jogo (5-2) e esta quinta-feira podem já seguir para a final, caso voltem a vencer. Em caso de vitória do Benfica, a negra vai ser no dia 3 de junho.