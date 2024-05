Declarações do treinador do Sporting, Nuno Dias, ao Canal 11, após a derrota por 5-4 ante o Barcelona, nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal:

[Com que sensação fica:] «Fico com a sensação de que o Sporting não é em nada inferior ao Barcelona. Acho que fizemos um bom jogo. A equipa lutou, trabalhou, foi criando oportunidades em cima de uma equipa que é líder com cinco pontos de vantagem na liga espanhola [ndr: 60 pontos, para 55 do ElPozo Murcia, 2.º classificado] e nós, com a nossa humildade e também a nossa qualidade, conseguimos fazer um grande jogo. Acho que não merecíamos, sinceramente. Mas o jogo ditou que o Barcelona seguisse em frente e parabéns ao Barcelona.»

[Se condicionou chegar rápido às cinco faltas na primeira parte:] «Vou corrigir a pergunta: não quando o Sporting atingiu quatro faltas, mas quando o árbitro sancionou quatro faltas ao Sporting em tão poucos minutos. E depois não sancionou ao Barcelona. E sempre que o Zicky é abordado pelos fixos, é agarrado. Foi gritante. Não entendo algumas dualidades, mas não foi por aí. Fizemos tudo o que tínhamos a fazer. Resta-nos lutar pelo 3.º lugar [às 14 horas de domingo, ante o Benfica].»

[Cinco para quatro:] «Faltavam dois minutos e tínhamos de fazer alguma coisa para mudar. Não foi tarde, estávamos a criar oportunidades, a jogar, a ser perigosos mesmo sem ser em cinco para quatro. Achei que estávamos a ser capazes. Até fomos mais perigosos antes do cinco para quatro. Mas acabámos por arriscar e não ter sucesso nesse aspeto.»