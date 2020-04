Em tempos de confinamento, tempo é o que não falta para reviver boas memórias e parece ter sido isso que motivou Ángel Di María, antigo extremo do Benfica entre 2007 e 2010, a fazer uma publicação nas redes sociais com dois ex-colegas no Benfica.

Com a legenda «Recordações» o jogador dos franceses do PSG colocou duas fotos, ambas com os compatriotas e amigos Pablo Aimar, agora com 40 anos e um dos membros da equipa técnica da seleção argentina, e Javier Saviola.

Saviola, hoje com 38 anos e dedicado a jogar futsal num clube da Liga de Andorra, comentou a publicação com a frase «duas feras».

Outro comentário que chama a atenção é o do também argentino Nico Gaitán, agora com 32 anos e que também joga em França mas no Lille, e que apesar de não se ter cruzado com Di María no Benfica, deixou o seu aplauso às recordações de «Di Magia», alcunha dada pelos adeptos dos encarnados ao talentoso extremo argentino.