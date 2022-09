Reforços de peso a caminho do Galatasaray: o emblema turco anunciou estar em negociações para as contratações de Mauro Icardi e Juan Mata.

No caso do avançado argentino, que chegou a Istambul na quarta-feira à noite e foi recebido em euforia, trata-se de um empréstimo do Paris Saint-Germain, de acordo com a informação do Gala.

Já Juan Mata, que também já aterrou na cidade turca, assina a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Manchester United.

Os dois jogadores vão agora cumprir as últimas burocracias, para depois concluírem as respetivas transferências para a equipa que já conta com o português Sérgio Oliveira e Haris Seferovic, jogador emprestado pelo Benfica.