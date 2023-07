O Galatasaray anunciou esta sexta-feira que iniciou negociações com o Paris Saint-Germain para a contratação de Mauro Icardi, avançado que já esteve no emblema de Istambul na época passada.

«Começaram negociações oficiais com o futebolista e o seu clube, o Paris Saint-Germain, para a transferência do jogador profissional Mauro Emanuel Icardi Rivero», lê-se, na nota do Gala.

Icardi, diga-se, fez 23 golos e oito assistências em 26 jogos pelo Galatasaray na temporada de 2022/23, também cedido pelo PSG.