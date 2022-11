Sérgio Oliveira, atualmente no Galatasaray e antigo jogador do FC Porto, sofreu uma lesão grave no tornozelo direito.

Numa publicação nas redes sociais, o futebolista de 30 anos revelou que tem uma rutura nos ligamentos laterais do tornozelo, não revela o tempo de paragem, mas promete voltar em breve.

«Como atleta profissional sei que estamos sempre expostos ao risco de lesão, mas o mais importante para a recuperação é manter a força mental e o foco em voltar mais forte. Já comecei a recuperação e voltarei em breve à luta. Obrigado por todas as mensagens de apoio», escreveu.

Sérgio Oliveira, refira-se, soma um golo e três assistências em 14 jogos pelo Galatasaray esta época. O médio português estava inclusivamente nos 55 pré-convocados de Fernando Santos para o Mundial 2022.