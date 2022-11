Sérgio Oliveira terminou nesta temporada a ligação de duas décadas ao FC Porto para rumar ao Galatasaray, mas garante que não guarda mágoa dos dragões.

«Zero mágoa. Só tenho de agradecer ao FC Porto desde o primeiro dia que me acolheu, aos nove anos, até ao dia que saí. Só tenho de estar agradecido aos adeptos, estrutura, todos os treinadores. Fizeram-me crescer e ser o que sou hoje. Sinto-me melhor jogador e pessoa. Zero mágoa», vincou, numa entrevista à Sport TV.

O médio português assume que continua a acompanhar o campeonato e ainda acredita que o FC Porto pode ser campeão, apesar dos oito pontos de distância para o Benfica à 13.ª jornada.

«Tento acompanhar o máximo possível, ainda que a diferença horária às vezes dificulte. Tento ver o FC Porto. Creio que esta parte da época vai ser enganadora. A partir do Mundial é que vai começar o campeonato. Obviamente, a distância que o Benfica conseguiu é significativa, mas em 2017/18 estávamos a sete pontos e fomos campeões. Nesta casa ninguém arreda pé ou desiste, vai ser um campeonato até ao fim», sublinhou.

Sérgio Oliveira esteve com a seleção portuguesa no Campeonato da Europa de 2020 e tinha expectativas de ser convocado para o Mundial no Qatar.

«Para um jogador de futebol, o ex-líbris é estar na seleção nacional. Não posso dizer que esperava. Pelo meu percurso desde o Euro, com um papel importante nas equipas em que passei, e penso que estou num bom momento de forma... mas, obviamente, respeito a decisão do selecionador», destacou.

O jogador de 30 anos desejou «o melhor» aos convocados e mostrou-se confiante na conquista do troféu.

«Acredito que Portugal pode vencer o Mundial, pelo talento, pelos jogadores e experiência que temos. Temos uma mistura de experiência, irreverência e qualidade impressionantes. Vou ser mais um adepto», concluiu.

Sérgio Oliveira, que já foi internacional português em 13 ocasiões, soma 14 jogos ao serviço do Galatasaray: marcou um golo e deu três assistências.