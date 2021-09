FIGURA: Galeno

É veloz, galga metros e a equipa para a frente, mas ao mesmo tempo é perdulário quando pode definir melhor. Ainda assim, foi, no marcador, o homem mais importante para o triunfo do Sp. Braga ante o Midtjylland. Podia ter marcado na falta que ganha para o penálti desperdiçado por Ricardo Horta, mas haveria de materializar em golo o segundo castigo máximo dos minhotos, antes de assinar o golo da tranquilidade (3-1) no derradeiro lance do encontro.

MOMENTO: cambalhota às três tabelas para o 2-1 (62m)

O Sporting de Braga chegou ao golo da vantagem aos 62 minutos num lance meio às três tabelas. Chiquinho rematou em zona frontal e a bola, depois de bater involuntariamente em Mario González, que não conseguiu dominar, sobrou para o remate certeiro de Ricardo Horta. O extremo soltou depois a festa que adiara no penálti que viu Olafsson defender na primeira parte.

Sp. Braga-Midtjylland: o filme do jogo

OUTROS DESTAQUES

Evander: desde cedo se viu em Braga que o médio brasileiro de 23 anos tem toque de bola. O jogador formado no Vasco da Gama, nos dinamarqueses desde 2018, bateu com calma o penálti que deu vantagem ao Midtjylland e foi dos homens que mais critério e qualidade teve com bola no pé, levando a equipa de Bo Henriksen para a frente.

Gustav Isaksen: fica a ideia, não só por este jogo, mas também pelo que tem feito no Midtjylland (30 jogos e três golos em 2020/2021, na primeira época absoluta de sénior), que o jovem extremo de 20 anos vai ser um dos nomes a ter em conta no futuro breve do futebol dinamarquês. Esteve no Europeu sub-21 e, em Braga, foi um dos que mais dores de cabeça deu à defensiva minhota. Ganhou a falta para penálti que Evander transformou em golo e a sua velocidade redobrou trabalhos a Sequeira e Diogo Leite, e mais tarde a Francisco Moura.

Ricardo Horta: redenção total no 2-1 que dá a reviravolta aos bracarenses, depois de ter permitido uma defesa a Olafsson na grande penalidade que podia ter dado o empate na primeira parte. É uma alma da equipa de Carlos Carvalhal e um poço de crença em prol da equipa. Esta noite, foi também decisivo para os primeiros três pontos na fase de grupos da Liga Europa.

Matheus: com o passar do tempo revelou-se importantíssimo a segurar a vantagem do Sporting de Braga. Não só aí mas antes, foi corajoso e eficaz com várias saídas da pequena área para negar conclusões de lances aos homens do Midtjylland.

Al Musrati: deu equilíbrio ao meio campo e na saída de bola do Sp. Braga para a frente e acabou ovacionado pelos adeptos aos 72 minutos, aquando da sua saída por lesão.