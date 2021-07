Gennaro Gattuso afirmou que nunca impôs jogadores agenciados por Jorge Mendes aos clubes em que trabalhou em resposta às declarações do dono da Fiorentina, Rocco B. Commisso, quando explicou as negociações falhadas por Sérgio Oliveira.

«Há muitos conflitos de interesses no futebol. Vou dar o exemplo, relativo ao caso de Sérgio Oliveira: o agente dele [Jorge Mendes] representou o FC Porto, o jogador e o treinador Gattuso. Isso não é aceitável, não me parece aceitável que eu tenha de negociar numa situação destas. Mesmo que os custos fossem justos. Alguma coisa tem de ser feita»a, tinha afirmado o dirigente.

Em entrevista ao La Repubblica, Gattuso garantiu: «Sou treinador há oito anos e as minhas equipas não contrataram um único jogador do Jorge Mendes. E eu nunca os impus. O André Silva já estava o Milan e o Ghoulam no Nápoles quando eu cheguei.»

«O Jorge Mendes é um bom amigo, aconselha-me na minha carreira, tem muita experiência. O mercado não é comigo, é com os dirigentes, eu sou treinador e respeito a hierarquia», acrescentou ainda.