Vincenzo Italiano é o novo treinador da Fiorentina, anunciou esta quinta-feira o emblema transalpino em comunicado no site oficial.

Italiano, que assinou um contrato válido por dois anos, mais um de opção, sucede assim a Gennaro Gattuso, que esteve apenas 23 dias no cargo, acabando por sair devido a divergências com a direção do clube.

Aos 43 anos, Vincenzo Italiano assume assim o comando técnico dos viola, ele que orientou o Spezia nas duas últimas épocas – subiu à Serie em 2019/20.