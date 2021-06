Rafael Benítez é o novo treinador do Everton, anunciou o clube de Liverpool nesta quarta-feira. O espanhol sucede a Carlo Ancelotti, que troucou os toffes pelo Real Madrid, e assina até 2024.

O treinador de 61 anos volta à Europa depois de dois anos na China, assumindo o quarto clube inglês, depois de ter treinado o Liverpool durante seis épocas, o Newcastle três anos e meio e o Chelsea durante uma temporada.

No Everton, Benítez vai treinar os portugueses João Virgínia e André Gomes, tornando-se, de acordo com a Opta, apenas no segundo técnico a treinar os dois rivais de Liverpool, depois de William Edward Barclay, que foi o primeiro treinador de sempre dos toffes, em 1888, tendo orientado o Liverpool quatro anos depois.

