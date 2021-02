É o jogo grande da jornada 16 da Liga: Sporting e Benfica defrontam-se esta segunda-feira em Alvalade, a partir das 21h30, em mais uma edição do dérbi eterno.

Como tem acontecido, o Maisfutebol decidiu arriscar os onzes prováveis das duas equipas, apesar de nem leões nem encarnados terem divulgado a lista de convocado.

No Benfica, Jorge Jesus, ainda com covid-19, conta com alguns regressados, mas a principal dúvida reside na baliza: Vlachodimos e Helton Leite tiveram alta da doença do novo coronavírus recentemente, pelo que Svilar surge com boas hipóteses de jogar.

Já no Sporting, Palhinha é baixa confirmada, por castigo: Ruben Amorim deve apostar em Matheus Nunes para o seu lugar.

Como sempre, o Maisfutebol vai estar em Alvalade para lhe contar todas as peripécias do dérbi. Pode seguir o jogo AO MINUTO aqui.