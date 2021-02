O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação de Matheus Reis.

Em comunicado no site oficial, os leões informam que o lateral-esquerdo chega a Alvalade por empréstimo do Rio Ave. Um negócio que já havia sido oficializado na véspera, já que Matheus tinha sido inscrito na Liga como jogador do Sporting.

Refira-se que o jogador de 25 anos termina contrato com os vilacondenses em junho, pelo que ficará livre para rubricar um vínculo de longa duração com os leões. Para já, esta cedência trata-se apenas de um proforma para ultrapassar as burocracias.

«Só há uma palavra para o significado de tudo isto: felicidade. É um sonho realizado. Já conhecia a dimensão do clube, mas chegar aqui e conhecer tudo isto, a estrutura e os funcionários, é incrível. Este clube merece sempre o melhor. Merece as vitórias e alcançar tudo o que almeja. Estou muito feliz, assim como a minha família. No Brasil estão todos em festa, assim como a minha esposa e o meu filho, que já tem a camisola do Sporting. Estou muito ansioso para começar a treinar e a participar nos jogos», afirmou Matheus, aos meios do emblema de Alvalade.

«Vou deixar a minha em campo. Lutarei com unhas e dentes pelos objetivos do clube. A equipa está muito bem, os jogadores são muito ambiciosos, o treinador é muito ambicioso e eu sou mais um para somar e ajudar o Sporting a atingir os objetivos que tem.»