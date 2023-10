Porta-voz português do plantel do Union Berlim, Diogo Leite espera um jogo difícil frente ao Sp. Braga, esta terça-feira, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

A equipa germânica está a atravessar uma fase complicada, com cinco derrotas consecutivas, mas isso não abala a crença da equipa da capital alemã.

«Vai ser outro jogo difícil, o Sp. Braga tem uma boa equipa, tem crescido cada vez mais esta época. Estão na Champions com mérito. Vamos tentar um resultado positivo, que não temos conseguido. Vamos dar o nosso melhor», disse Leite, em conferência de imprensa.

«Esperamos um Sp. Braga competitivo, na melhor competição a motivação está em alta. Temos de estar no nosso limite, a 100 por cento, pôr as nossas ideias em campo. Temos de ser eficazes e compactos defensivamente. Vai ser um jogo difícil para ambas as equipas, mas vamos focar-nos nas nossas ideias», acrescentou.

Para o defesa formado no FC Porto, o problema do Union tem sido principalmente o da eficácia: «Nos últimos jogos temos criado oportunidades suficientes para marcar. O resultado não tem sido o que queremos, mas temos de tirar o positivo, no geral temos tido oportunidades para marcar. Vamos melhorar certamente. E defensivamente também temos trabalhado. Sabemos que é um jogo difícil, por isso é fazer o que o treinador nos disse. Já demonstrámos o que podemos fazer, como no jogo em casa do Real Madrid, em que sofremos nos últimos minutos, e é isso que vamos fazer amanhã [terça-feira].»

«Em relação ao jogo da última época, são jogos sempre diferentes. Tirámos alguns aspetos, é óbvio, mas será um jogo completamente diferente e como disse vamos pôr as nossas qualidades em campo e tentar ganhar», referiu, sobre os embates com o Sp. Braga na temporada passada, para a Liga Europa.

Diogo Leite confessou ainda que tem o sonho de jogar pela Seleção Nacional, ele que já foi uma vez convocado por Roberto Martínez: «Seleção é sempre um objetivo, passei por todos os escalões e é sempre um objetivo para qualquer jogador chegar à Seleção A. Ainda não me estreei, mas é um sonho e por isso vou continuar a dar o meu melhor pelo clube para ter a oportunidade de estar lá.»

O Union Berlim recebe o Sp. Braga esta terça-feira, a partir das 17h45, no Estádio Olímpico de Berlim.