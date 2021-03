Jorge Jesus fez dez alterações para o segundo jogo com o Estoril, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, dando mais minutos aos jogadores menos utilizados. No final do jogador, o treinador fez um balanço, destacando as exibições de Pedrinho e Chiquinho, mas também Gabriel.

- Há treinadores que não gostam de de individualizar, mas eu não tenho problema nenhum. Neste jogo, naqueles que não têm jogado tanto, houve vários jogadores que estiveram ao nível que esperava. O Chiquinho foi um deles. O Gabriel foi melhorando com o tempo de jogo. Defensivamente equipa esteve outra vez muito bem. Os centrais voltaram a estar muito bem. Mas respondendo concretamente á pergunta, sobre os jogadores que acho que aproveitaram melhor. O Chiquinho, que não tem jogado tanto foi também o Pedrinho. Com bola, ele não é um jogador muito rápido, também acho que esteve muito bem.

Jorge Jesus também comentou a exibição de Gabriel, que esta noite esteve mais recuado, no apoio à defesa.

- O Gabriel é um jogador que, dos dois médios do corredor central, é o que tem instruções para esta mais posicionado defensivamente, é aquela que dá alguma cobertura à nossa ultima linha. Uma coisa é falhar um passe de cinco metros e falhares, outra é falhar um passe de trinta metros e falhares o passe. São duas situações diferenciadas, os jogadores sabem que não os penalizo por causa destas decisões. Sei valorizar isso. Penso que Gabriel fez uns bons quinze minutos no final da primeira parte, depois na segunda parte, a um nível muito bom. Deu-nos muita segurança defensiva, uma intensidade muito alta. Não é fácil jogar entre dois jogadores do Estoril e ir a um lado e ir ao outro. Pela forma como pressionámos na frente, penso que ele esteve muito bem.

- Gonçalo Ramos começou a jogar com o apoio de Pedrinho, mas depois também jogou com Chiquinho e Pizzi nas costas.

- À meia-hora mudei o sistema de jogo, passamos a jogar em 4x3x3, com três jogadores mais fechados no corredor central, com o Pizzi e o Chiquinho, com o Gabriel nas costas. Porquê? A nossa pressão alta não estava a entrar tão fácil como queríamos. Os nossos centrais estavam a afundar muito longe um do outro. Achei que tinha de mudar e mudei, também já estava trabalhado. Foi aí que fizemos o primeiro golo, ao intervalo disse que íamos continuar assim. O Chiquinho depois foi mais posicionado e o Pizzi chegou mais perto do Gonçalo Ramos. Fomos mudando ao longo do jogo, na minha opinião o futebol vai evoluir para isso, como um jogo coletivo de outras modalidades, como o andebol, o basquetebol, em que os treinadores mudam o sistema regulamente. Vai evoluir para isso. Eu já o fazia, agora estou a tentar fazer no Benfica também