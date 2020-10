O Estoril-Praia foi este domingo ao Seixal bater o Benfica B por 1-0, em jogo da quinta jornada da II Liga. Com este triunfo, os canarinhos juntam-se ao Mafra no topo da classificação, com 12 pontos.

Depois de uma primeira parte sem golos, os visitantes adiantaram-se no marcador, aos 65 minutos, num lance desenhado por Joãozinho na esquerda e finalizado por Aziz, de cabeça, junto ao segundo poste.

Foi a quarta vitória do Estoril em cinco jogos, enquanto o Benfica caiu para o oitavo lugar, com 6 pontos.

Também já este domingo, a Académica foi à Póvoa de Varzim vencer por 1-0, com um golo de Guima aos 82 minutos. Os estudantes passam a contar com 7 pontos, mais dois do que o Varzim.

Resultados da II Liga (5.ª jornada):

Sexta-feira:

Penafiel-Mafra, 3-1

Sábado:

Feirense-Sporting da Covilhã, 0-0

Oliveirense-Casa Pia, 0-1

Cova da Piedade-Arouca, 0-2

Domingo:

Varzim-Académica, 0-1

Benfica B-Estoril Praia, 0-1

Académico de Viseu-Leixões, 15:30

FC Porto B-Vilafranquense, 17:00

Segunda-feira:

Vizela-Desportivo de Chaves, 19:45