A vida sorri ao Real Madrid em Espanha. O Barcelona perdeu em casa, o Atlético Madrid perdeu em casa e os blancos foram a San Sebastian derrotar a competente Real Sociedad.



A conjugação de resultados deixa a equipa de Carlo Ancelotti com oito pontos de vantagem sobre o Sevilha, nove sobre o Betis, dez sobre o Atletico Madrid e... 16 sobre o Barça.



A noite no País Basco só não foi perfeita porque Karim Benzema saiu lesionado. Aos 17 minutos, o francês contraiu um problema muscular e já sabe que vai perder os próximos jogos.



Quem aproveitou bem esta infelicidade foi Luka Jovic. O avançado sérvio não fazia um golo pelo Real Madrid desde o dia 9 de fevereiro de 2020. 22 meses depois, fez o 2-0 em casa da Real Sociedad (veja o VÍDEO associado).



O primeiro apareceu aos 47 minutos e foi apontado pelo jogador da moda em Madrid: Vinícius. O extremo atravessa um grande momento, mas o melhor em campo foi Éder Militão. O antigo central do FC Porto fez um jogo monstruoso.