Ruben Amorim voltou a testar positivo a Covid-19 nesta quarta-feira, confirmou o Maisfutebol, e vai falhar a deslocação aos Açores para defrontar o Santa Clara, na próxima sexta-feira, bem como o jogo da Taça de Portugal, com o Leça, dia 11.

Trata-se de mais um caso de reincidência, uma vez que o treinador dos leões já tinha estado infetado na pré-temporada da época 2020/21, numa altura em que a equipa estava no Algarve.

Amorim está assintomático, pelo que terá de cumprir um isolamento de sete dias que, além do próximo jogo com o Santa Clara, marcado para sexta-feira, vai também falhar o embate com o Leça, relativo aos quartos de final da Taça de Portugal, marcado para Paços de Ferreira para daqui a seis dias.

Além do treinador, os leões não vão poder contar com Bruno Tabata e Gonçalo Inácio, também em isolamento, mas voltam a contar com Ugarte que, infetado depois do Natal, já cumpriu o período de quarentena.