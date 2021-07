Marco Pedroso, treinador que pertencia aos quadros do Benfica desde 2009, deixou o clube encarnado no final de junho.

O técnico de 42 anos colaborou com Jorge Jesus no Belenenses (2007/08) e no Sp. Braga (2008/09), tendo seguido com ele para as águias em 2009, tendo desempenhado funções de observador até à saída do treinador para o Sporting em 2015.

Nessa altura, Marco Pedroso teve a possibilidade de acompanhar Jesus na ida para Alvalade, mas rejeitou o convite.

Renovou contrato e foi promovido a adjunto de Rui Vitória, com quem trabalhou até à saída do técnico em janeiro de 2019. Depois disso, manteve-se na equipa principal com Bruno Lage durante época e meia.

Com o regresso de Jorge Jesus ao Benfica, transitou para a equipa B das águias.

«Termina o ciclo que me ligou ao Sport Lisboa e Benfica durante 12 épocas, servi a instituição com o máximo rigor e profissionalismo, procurei dar sempre o melhor de mim neste processo evolutivo consolidando o meu conhecimento técnico/táctico e tecnológico com as mais variadas ferramentas ao meu dispôr. Tive o prazer de trabalhar com pessoas de grande valor humano e excelentes profissionais em todos os departamentos do clube, atletas, staff, dirigentes e treinadores, partilhei momentos de muita felicidade nesta minha etapa de aprendizagem, a todos um muito obrigado e até já», escreveu numa mensagem publicada no Facebook e na qual partilhou fotografias de alguns momentos marcantes ao serviço dos encarnados.