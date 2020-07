Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate sem jogos em Moreira de Cónegos:

[Empatou com as equipas acima do nono lugar, ganhou às equipas abaixo disso. Significado?] «Não sei se o que quer dizer isso. O Paços de Ferreira tem vindo a fazer um trabalho excelente e perdeu com o Sporting. Para mim a vitória são três pontos, o que interessa é que o Sporting há seis jornadas que não perde. Mesmo que tivéssemos ganho hoje ou em Guimarães o caminho era o mesmo».

[Comportamento no banco] «Em relação ao meu comportamento, tenho de rever, talvez transmita alguma ansiedade à equipa. Gostei do jogo, tivemos problemas, mas tivemos mais perto do golo com o Moreirense com onze e com dez. Há que continuar a trabalhar e a melhorar a equipa. Da mesma forma que não ia na onda de euforia não vou entrar noutro caminho. O caminho é o mesmo».