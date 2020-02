Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, Bruno Lage foi confrontado com as declarações de Sérgio Conceição, que minutos antes, na projeção da mesma partida, disse que o homólogo do Benfica viu mais vezes do que ele a partida entre as duas equipas na 1.ª volta da Liga, jogo que os dragões venceram por 2-0.

Lage disse que a convicção do técnico dos portistas está errada e que esse jogo ficou rapidamente arrumado e disse que jogos viu da equipa orientada por Sérgio Conceição.

«Não, não. Vi foi a seguir ao jogo, que é o que faço sempre. Vejo o jogo, faço um resumo e depois vejo novamente o resumo para fazer uma análise com os meus jogadores. Em média vejo sempre o meu jogo duas vezes. Vi na altura. Neste momento, até porque a distância é enorme, Vi outros jogos: com o V. Guimarães, o Sp. Braga, com o Sporting e o jogo com o V. Setúbal. Vi jogos recentes. Esse jogo ficou fechado e analisado na altura», apontou.