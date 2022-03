Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes do mês de fevereiro da Liga.

O guardião do FC Porto arrecadou 35% dos votos dos treinadores e foi distinguido com o prémio pela terceira vez consecutiva. No total, já conseguiu o feito por quatro vezes, pois, além da eleição em dezembro e janeiro, Diogo Costa também conseguiu o prémio em setembro.

O jogador de 22 anos foi totalista nos quatro jogos de fevereiro, em que os dragões somaram duas vitórias e dois empates.

Diogo Costa bateu Adán (Sporting), que conseguiu 13% dos votos, enquanto Matheus (Sp. Braga) completou o pódio com 10%.