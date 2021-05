O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Rui Costa com 16 dias de suspensão, na sequência da expulsão no clássico frente ao FC Porto.

O vice-presidente do Benfica viu o cartão vermelho por parte de Artur Soares Dias nos minutos finais da partida, numa jogada em que os encarnados pediram a expulsão de Pepe.

Segundo o relatório do árbitro, Rui Costa entrou no terreno do jogo a pedir o segundo amarelo para o defesa-central dos dragões. «Entrou no terreno de jogo cerca de um metro protestando de braços abertos e de forma efusiva a decisão do arbitro [utilizando a expressão “Isto é segundo amarelo c******!"]», pode ler-se.

Segundo a nota do CD da FPF, Rui Costa defendeu-se da acusação este sábado, dizendo que não entrou no terreno de jogo, mas o organismo «entende que não se vislumbra indiciado abato suficiente à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais no que respeita às afirmações imputadas» ao dirigente das águias.