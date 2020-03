A Fundação Real Madrid informou, esta terça-feira, que o jogo entre o Real Madrid Leyendas e o FC Porto Vintage, inicialmente marcado para 29 de março, foi adiado. «A Fundação Real Madrid decidiu adiar o jogo de caridade […] entre o Real Madrid Leyendas e o FC Porto Vintage, marcado para 29 de março no estádio Santiago Bernabéu», pode ler-se no comunicado.

Na nota publicada no site oficial, a Fundação informa ainda que todas as atividades desportivas estão suspensas até, pelo menos, 30 de março. Recorde-se que, ainda esta terça-feira, o FC Porto tinha anunciado as presenças de Deco, Capucho e Gaspar no jogo de beneficência. Para além destes, também Vitor Baia, Bosingwa, Raúl Meireles, Domingos, Hélder Postiga Costinha, Marek Cech, Rui Barros, Maniche, Pedro Mendes e Helton já eram nomes confirmados no elenco dos dragões.