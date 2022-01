Vitinha (FC Porto) foi eleito o médio do mês da Liga em dezembro de 2021, de acordo com o organismo que tutela a competição.



O jogador de 21 anos obteve 37,50% dos votos dos treinadores principais da Liga, superando Matheus Nunes (Sporting), que teve, 23,61% dos votos, e Otávio (FC Porto) que recolheu 6,94% dos votos.



Em dezembro, Vitinha marcou um golo e fez uma assistências nos quatro jogos que disputou na competição, com igual número de vitórias para o FC Porto, que lidera o campeonato.