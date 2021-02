O futebolista nigeriano do Feirense, Abraham Marcus, foi eleito o jogador do mês de janeiro na II Liga, numa votação feita pelos treinadores da competição.

O jogador de 21 anos arrecadou 15 por cento dos votos, a mesma percentagem de Bouldini, avançado da Académica.

No anúncio, esta quinta-feira, a Liga refere que o desempate foi «feito através do tempo de jogo jogado no período em questão». Marcus fez 278 minutos, ao passo que Bouldini jogou 326 minutos. Miguel Crespo, do Estoril, foi o terceiro mais votado, com 12 por cento.

Marcus esteve em destaque na equipa de Santa Maria da Feira em janeiro, tendo feito três golos nos quatro jogos disputados. Faturou ante FC Porto B, Penafiel e Desportivo de Chaves.