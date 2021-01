O futebolista do FC Porto, Otávio, teve um teste inconclusivo à covid-19 a dois dias do jogo com o Benfica, segundo apurou o Maisfutebol.

O médio brasileiro vai realizar um novo teste na quinta-feira, véspera do clássico da 14.ª jornada da I Liga, com vista a perceber se pode ser opção para Sérgio Conceição no jogo a disputar no Estádio do Dragão.

Na última semana, o FC Porto teve quatro casos de covid-19 confirmados: Manafá, Carraça e Fábio Vieira, bem como Francisco Meixedo, guardião da equipa B frequentemente chamado aos trabalhos com a equipa principal, no Olival. Também Cláudio Ramos já tinha testado positivo.

No boletim clínico mais recente dos dragões constam ainda os lesionados Mbaye e Iván Marcano. Esta quarta-feira, o guardião realizou trabalho de ginásio e o central espanhol fez treino condicionado.