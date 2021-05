Tiago Martins é o árbitro nomeado para dirigir o dérbi entre o Benfica e o Sporting, agendado para sábado.

Pedro Mota e Hugo Ribeiro serão os árbitros assistentes, enquanto na cidade do futebol estará Bruno Esteves como VAR e Rui Cidade na função de AVAR.

No Rio Ave-FC Porto, também da 33.ª jornada da Liga, estará Rui Costa, com Vasco Santos no VAR e Sérgio Jesus no AVAR.

Veja abaixo todas as nomeações para a 33.ª ronda:

P. Ferreira-Gil Vicente

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: Bruno Trindade e Nélson Pereira

4.º árbitro: David Silva

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Rui Licínio

Sp. Braga-Moreirense

Árbitro: João Bento

Assistentes: Pedro Felisberto e Carlos Covão

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Boavista-Portimonense

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: João Pinheiro

AVAR: Tiago Costa

Farense-Tondela

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes

