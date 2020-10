João Palhinha renovou com o Sporting até 2025, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

«Estou muito feliz por assinar mais uma renovação com um dos clubes que me formou e teve um papel muito importante no meu crescimento», começou por dizer aos meios de comunicação do Sporting.

O médio de 25 anos que na última época jogou no Sp. Braga por empréstimo dos leões assumiu ainda a vontade de deixar outra imagem daquela que mostrou até ao momento na equipa principal, na qual ainda não teve as oportunidades que desejava.

«Quero deixar uma imagem diferente da que deixei no passado. É isso que quero mostrar aos sportinguistas e a toda a gente: o que realmente valho. Sei que as pessoas neste clube acreditam em mim», continuou.

Quanto aos rumores sobre uma possível saída, Palhinha diz que não desejava deixar o clube precisamente por ainda não ter mostrado tudo aquilo que vale.

«Se já tivesse saído do Sporting, como tanto se especula, iria partir talvez de uma forma que não era condizente com todo o trajecto que fiz neste clube, principalmente na formação e na equipa B. Sair da equipa A com aquele sentimento de não ter demonstrado o meu valor e o meu potencial deixaria sempre um sabor amargo», apontou.

