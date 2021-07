O embate entre o Vitória de Guimarães e o Leixões, a contar para a primeira fase da Taça da Liga 2021/22, será à porta fechada, segundo um comunicado da Liga de Clubes.

«Informamos que o jogo n.º 301 da Allianz CUP da época desportiva 2021/22, a disputar entre as equipas da Vitória SC e da Leixões SC, no dia 26 de julho, pelas 20h15, com transmissão Sport TV, será realizado à porta fechada, nos termos no n.º3, do artigo 46.º do RD», pode ler-se no comunicado, publicado esta quarta-feira.

A interdição é consequência do castigo imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no dia 10 de maio, devido à ausência de som nas gravações captadas pelo sistema de videovigilância do Estádio D. Afonso Henriques, relativas ao encontro com o FC Porto, a contar para Liga 2019/20.