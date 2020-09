O FC Porto B venceu esta tarde o Vizela, por 4-1, em jogo da 2.ª jornada da II Liga.

Depois da derrota na estreia frente ao Varzim (1-0), os dragões golearam os minhotos no Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso (Vila Nova de Gaia).

Os dragões, que atuaram com Francisco e Rodrigo Conceição de início (os dois filhos do técnico Sérgio Conceição), chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Rodrigo Valente (25m), do internacional jovem inglês Danny Loader [na foto] (33m), de grande penalidade, e de Johan Gomez (37m). Já na segunda parte, Koffi (73m) reduziu para o Vizela, antes de Igor Cássio (84m) fazer o resultado final para os azuis e brancos.

Com este resultado, o FC Porto sobe ao 5.º lugar, com 3 pontos, os mesmos que o Vizela, que é 9.º classificado.