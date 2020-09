O Benfica B foi a Pina Manique golear o Casa Pia por 6-0, em partida a contar para a 2.ª jornada da II Liga.

Depois do bis ao Vilafranquense na ronda inaugural da competição, Gonçalo Ramos assinou um hat-trick: apontou os dois primeiros golos da equipa de Renato Paiva (18 e 22m) e fechou a contagem já em tempo de compensação, já depois de ter feito duas assistências. O jovem avançado assinou pelo menos dois golos em cinco dos últimos seis jogos nos quais participou, entre equipa B, Youth League e equipa principal.

Os outros golos dos encarnados foram marcados por Luís Lopes (29m), Tiago Araújo (68m), este num lance no qual a equipa de arbitragem não assinalou um fora de jogo claro, e por Ronaldo Camará.

Com este resultado, a equipa B do Benfica chega aos 6 pontos na II Liga. O Casa Pia continua com um.

Os golos de Gonçalo Ramos: