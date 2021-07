O Benfica revelou a lista de convocados de Jorge Jesus para o jogo de preparação contra o Lille, no Algarve.



Dos jogadores que arrancaram a pré-temporada ficam de fora Samuel Soares, Ferro, Jota, Samaris, João Ferreira, Tomás Tavares, Tomás Araújo, Chiquinho, Henrique Araújo e Tiago Gouveia. Além destes, Cebolinha e Otamendi ainda não iniciaram a pré-época e, por isso, não estão incluídos no lote de 22 jogadores, assim como os lesionados Diogo Gonçalves, Darwin e André Almeida.



O jogo realiza-se esta quinta-feira às 20h00, no estádio do Algarve.



Os convocados do Benfica:

Guarda-redes: Svilar, Helton Leite e Vlachodimos;



Defesas: Gilberto, Grimaldo, Veríssimo, Vertonghen, Gil Dias;



Médios: Gabriel, João Mário, Weigl, Taarabt, Paulo Bernardo, Florentino, Gedson,



Avançados: Waldschmidt, Seferovic, Rodrigo Pinho, Rafa, Gonçalo Ramos e Vinícius.