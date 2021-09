O Boavista venceu esta quinta-feira o Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel (1-2), em encontro referente à 1.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga.



A equipa pacense esteve em vantagem, graças a um golo de João Pedro (20m), mas o Boavista deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Yusupha (58m) e Gustavo Sauer (70m).



Veja o golo que confirmou a reviravolta:

Stephen Eustáquio foi expulso ao minuto 90 e o Paços de Ferreira não conseguiu evitar a segunda derrota frente aos axadrezados, após um 3-0 no Estádio do Bessa, para a Liga.



O Sp. Braga, que descansou nesta ronda, recebe os «castores» na segunda jornada do Grupo C. Na 3.ª jornada, será realizado um Boavista-Sp. Braga