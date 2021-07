Tomás Esteves não conta para Sérgio Conceição e está na ficha de jogo do duelo da equipa B do FC Porto frente ao Extremadura, de preparação para a nova época.

O lateral-direito chegou a integrar os trabalhos da formação principal dos dragões, mas foi «cortado» da lista de convocados que Conceição levou para o estágio no Algarve. Esta noite, surge no banco de suplentes do plantel de António Folha, no qual também está Silvestre Varela.

Esta foi, para já, a solução encontrada para o jovem de 19 anos, que tem mercado e esteve nas cogitações do Vitória do Guimarães no início do mês, conforme o nosso jornal escreveu.

Tomás Esteves, refira-se, esteve emprestado ao Reading, do Championship inglês, na época passada, emblema pelo qual fez 30 jogos e um golo.

A equipa escalada por António Folha para o particular frente ao Extremadura:

Ricardo Silva, Tiago Matos, João Marcelo, Romain Correia e João Mendes; Bernardo Folha, Mor N'Diaye e João Peglow; Gonçalo Borges, Danny Loader e Samba Koné.

Suplentes: Ivan Cardoso (GR) e Gonçalo Ribeiro (GR), Tomás Esteves, Levi Faustino, Rodrigo Pinheiro, Vasco Sousa, David Vinhas, Diogo Ressurreição, Zé Pedro, Silvestre Varela e Sebastián Soto.