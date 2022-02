Portugal mantém o sexto lugar no atual Ranking da UEFA e ganhou pontos aos Países Baixos, ávidos perseguidores, nos jogos realizados nesta ronda das competições europeias.



O Sporting não conseguiu pontuar face à derrota frente ao Man. City para a Liga dos Campeões, enquanto o Benfica garantiu um ponto pela igualdade frente ao Ajax.



Na Liga Europa, o FC Porto garantiu quatro pontos (dois pela vitória frente à Lazio no Dragão, um pelo empate em Itália e um de bónus pelo apuramento para os oitavos de final) e o Sp. Braga acumulou três, graças ao triunfo frente ao Sheriff (após a derrota fora de casa) e ao apuramento para os «oitavos» da prova.



No total, Portugal acumulou oito pontos, contra cinco dos Países Baixos nesta ronda.

Gráfico https://kassiesa.net/





Os bónus de Sp. Braga e FC Porto permitem a Portugal ter vantagem nesta altura sobre os Países Baixos, mas falta ainda a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o Man. City-Sporting e sobretudo o Ajax-Benfica, que é um confronto direto.



O Ajax-Benfica ditará bónus para quem passar aos quartos de final da Liga dos Campeões e a eliminação de uma equipa do outro país. O impacto é significativo já que os pontos são divididos pelo número de equipas que começam a época.



Portugal começou a época com seis representantes. Dois deles já foram eliminados, Santa Clara e Paços de Ferreira, portanto a pontuação das restantes é dividida por seis. Os Países Baixos, por seu turno, começaram a época com cinco e continuam com cinco, uma na Liga dos Campeões e quatro da Liga Conferência.



Os neerlandeses conseguiram apenas cinco pontos nesta ronda, contra os oito de Portugal. Três do PSV Eindhoven, que garantiu uma vitória e um empate da Liga Conferência, dois do Vitesse (derrota e vitória na Liga Conferência) e o tal ponto do Ajax pelo empate na Luz. Resta salientar que a qualificação para os oitavos de final da Liga Conferência não se traduzem em bónus para as equipas.