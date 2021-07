O treinador do Benfica, Jorge Jesus, chamou 23 jogadores para o particular deste domingo frente ao Marselha, no Estádio da Luz.

Na lista do técnico dos encarnados, destaque para Otamendi, que só recentemente regressou das férias, mas está convocado para a partida, assim como Ferro, que tinha ficado de fora do duelo com o Lille.

Em sentido contrário, Gabriel sai da lista, que continua a não contar com nomes como Chiquinho, Jota ou Samaris, este último despromovido à equipa B.

Soualiho Meïte, o mais recente reforço das águias, também não vai a jogo esta noite, a partir das 20h00, naquele que é o último teste antes da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ante o Spartak de Moscovo.

A lista de Jorge Jesus:

Guarda-redes: Helton Leite, Vlachodimos e Svilar;

Defesas: Gilberto, Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Ferro, Grimaldo e Gil Dias;

Médios: Julian Weigl, Florentino, João Mário, Pizzi, Taarabt, Paulo Bernardo e Gedson;

Avançados: Waldschmidt, Rafa, Rodrigo Pinho, Seferovic, Vinícius e Gonçalo Ramos.