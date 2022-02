O russo Roman Abramovich entregou a gestão do Chelsea à Fundação do clube, informou o próprio em comunicado.

« Durante os meus quase 20 anos como proprietário do Chelsea, sempre considerei o meu papel como guardião do clube, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem sucedidos quanto podemos ser hoje, bem como construir para o futuro, ao mesmo tempo desempenhando um papel positivo na comunidade. Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração. Continuo comprometido com esses valores. É por isso que hoje entrego aos dirigentes da Fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do Chelsea», pode ler-se na nota publicada no site dos blues.

A decisão do milionário russo tem por base a sua ligação ao regime de Vladimir Putin, que esta semana ordenou a invasão da Ucrânia.

Abramovich adquiriu o clube londrino em 2003, por 155 milhões de euros, tendo conseguido 19 títulos desde então.