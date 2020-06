Os associados do Benfica votaram esta sexta-feira o orçamento do clube para a próxima época, o que incluía o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades, tendo a maioria votado contra, pelo que o roçamento para 2020/21 foi chumbado.

No final, e feitas as contas, a diferença foi muito curta, mas suficiente para reprovar o orçamento: votaram a favor 47,79 por cento dos sócios e votaram contra 48,28 por cento. A percentagem de associados que se abstiveram foi de 3,93 por cento.

Refira-se que nem todos os associados têm direito ao mesmo número de votos, sendo que em número de sócios a diferença é maior. Votaram a favor 640 sócios (que deram 18143 votos e 47,79 por cento) e votaram contra 812 sócios (que deram 18329 votos e 48,28 por cento). No total, exerceram o direito de voto um total de 1505 benfiquitas.

A Assembleia Geral, que tinha um ponto único, teve início às 15 horas e terminou às 22 horas, tendo a votação dos sócios sido feita presencialmente no Pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo Estádio da Luz. Como já se sabia, a votação decorreu por via eletrónica e estiveram disponíveis dez urnas, devidamente distanciadas em dois metros entre si.