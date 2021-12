O Mafra confirmou o adiamento do jogo diante do Leixões, referente à 16.ª jornada da II Liga, devido aos casos positivos de covid-19 no plantel.

A partida, inicialmente prevista para as 15h30 desta quarta-feira, no Estádio do Mar, foi reagendada para 2 de fevereiro, no mesmo horário.

O emblema mafrense não divulgou quantos jogadores estão infetados com covid-19.