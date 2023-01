Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa, após a conquista da Taça da Liga, na final frente ao Sporting.

«Foi um jogo difícil, entrámos bem, mas a partir dos 15m o Sporting controlou o jogo e nós tínhamos definido não os ir pressionar tão em cima como costumamos fazer, mas estávamos a interpretar mal o nosso jogo e eles criaram perigo nos 25 minutos seguintes, com alguma facilidade. Ao intervalo ajustámos e eles praticamente não chegaram com perigo à nossa baliza. Nós fomos tendo superioridade, mais cantos, e depois houve a expulsão, fizemos o segundo golo e acabou o jogo. Foi uma vitória difícil, contra um bom Sporting, mas merecida.»

[sobre a conquista de um título inédito]

«Estivemos antes em duas finais, fomos melhores do que os nossos adversários, mas a Taça não veio para o Museu. Hoje, de uma outra forma, conseguimos ganhar este título. E comigo, isso é sempre um objetivo.»

[o que falhou na primeira parte?]

«A nossa primeira linha de pressão saía fora de tempo, e o Sporting criava superioridade no corredor e entrava com facilidade. Depois mudámos, demos outra força ao corredor central. O Sporting é uma equipa forte na largura, mas também no ataque à profundidade, e respeitando as nossas características, temos de olhar para o que temos de fazer para conquistar um título.

O Sporting tem mais dificuldade sem espaço. Nós tivemos menos 24 horas de descanso e podíamos ser mais calculistas a explorar as fragilidades do Sporting. Se definíssemos de outra forma nas saídas pelo ataque, podíamos ter criado mais dificuldade ao adversário. Não foi um jogo espetacular, foi muito competitivo, e olhámos para o jogo como um título para conquistar.»

[troféu pode ser o ponto de viragem da época?]

«O desafio é dar já no jogo com o Marítimo uma resposta diferente da que demos depois de bons resultados esta época. Sempre que tivemos jogos muito bem conseguidos, depois tivemos prestações menos conseguidas.»